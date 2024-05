Ceccanti | Il codice Antimafia non può essere utilizzato per fornire liste di proscrizione

(Di martedì 28 maggio 2024) "Come mi permetto di sottolineare dal 2015 a ogni elezione si ripropone il problema dell’uso del cosiddettodi autoregolamentazione, che, per come viene presentato nei suoi risultati, appare incompatibile col rispetto del diritto di elettorato attico e passivo, diritto politico fondamentale garantito dalla nostra Costituzione". Lo dice Stefano, professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università la Sapienza di Roma ed ex deputato per il Partito democratico. "È solo la legge", aggiune il giurista, che spiega: "Non questo o quel, che secondo l’articolo 51 della Costituzione consente alcune ragionevoli limitazioni dello stesso. I limiti ai diritti fondamentali sono di stretta interpretazione e rimessi alla legge, non tollerano svuotamenti con strumenti diversi.

