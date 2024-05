C' è troppa frociaggine la volgare e inqualificabile espressione di Papa Francesco indegna di un cristiano

(Di martedì 28 maggio 2024) “C’è già’”. Questaesternazione è stata fatta in questi giorni non da un bullo di quartiere o da un odiatore tra i tanti che popolano la variegata rete dell'internet. No, essa proviene direttamente dalla bocca di Bergoglio, che l'ha partorita, per così d .

Le volgarità d papa Francesco contro i gay: «Nei seminari c'è già troppa frociaggine» - Le volgarità d papa Francesco contro i gay: «Nei seminari c'è già troppa frociaggine» - Papa Francesco non si è accontentato di incoraggiare pregiudizi e discriminazione difendendo il suo ingiustificato divieto al sacerdozio per i gay contro il parere della maggioranza dei vescovi, ma è ... gayburg

Arisa in pigiama risponde piccata al commento volgare un hater - Arisa in pigiama risponde piccata al commento volgare un hater - Arisa ancora una volta ha mostrato tutta la sua autoironia replicando al commento negativo e volgare di un suo follower che aveva da ridire per il pigiama che indossava ... 105

Arisa in pigiama, il commento volgare del fan e la risposta epica: «Sono intr***abile Chi se ne frega» - Arisa in pigiama, il commento volgare del fan e la risposta epica: «Sono intr***abile Chi se ne frega» - Arisa, oltre a essere molto amata dal pubblico italiano che la segue per la sua musica e quando riveste il ruolo di giudice a The Voice, è anche davvero tanto seguita sui propri canali ... leggo