CdS – tutti i nomi di mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 28 maggio 2024) 2024-05-28 09:38:31 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: La conferma di Kvaratskhelia Il futuro non può prescindere dal talento di Kvaratskhelia. Conte ha chiesto la sua conferma, il Napoli non ha mai pensato di cederlo, da tempo tratta col suo agente il rinnovo di contratto anche se sul calciatore c’è sempre l’ombra invadente del Psg alla ricerca dell’erede di Mbappé. La lista didel Napoli Sarà unlungo, un’estate intensa, il ds Manna dovrà definire molte operazioni. In difesa oltre a Buongiorno occhi vigili su Dragusin, cercato già a gennaio prima del suo trasferimento al Tottenham, e Rafa Marin, 22enne spagnolo del Real in prestito all’Alaves. A centrocampo il Napoli è alla ricerca dell’erede di Zielinski.