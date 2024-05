Cda Benetton sì unanime al bilancio in rosso | perdita di 230 milioni Edizione stanzia 260 milioni per il rilancio di cui 150 subito Claudio Sforza sarà il nuovo ad

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. s.p.a. (“BF” o la “Società”) si è riunita in data odierna, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, sotto la presidenza del Prof. Michele Pisante, in qualità di Presidente del Consiglio di ... iltempo

Luciano Benetton , fondatore dell'omonimo gruppo: "Mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c'era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non ... fanpage

Benetton: Cda approva all'unanimità il bilancio in rosso - Benetton: Cda approva all'unanimità il bilancio in rosso - Il fatturato di gruppo è pari a 1,098 miliardi nel 2023, l'ebit è in rosso di 113 milioni e la perdita netta è arrivata a 230 milioni dopo 150 milioni di svalutazioni. it.fashionnetwork

Le BigTech consumano più energia di uno Stato europeo: il cammino verso la sostenibilità non è sempre luminoso - Le BigTech consumano più energia di uno Stato europeo: il cammino verso la sostenibilità non è sempre luminoso - L’impegno di Google per ridurre gli Scope 3 passa da oltre 700 iniziative, raccontate in un bilancio di sostenibilità apposito dedicato ai fornitori. Google, inoltre, rivela i consumi d’acqua dei data ... quifinanza

Tagli ai comuni sul Pnrr, Virgilio: «E ora la destra cosa fa» - Tagli ai comuni sul Pnrr, Virgilio: «E ora la destra cosa fa» - I tagli ai comuni ci sono, ammontano a 200 milioni di euro i e rientrano tra quelli agli enti territoriali stabiliti dal governo nell’ultima legge di bilancio. In… Leggi ... informazione