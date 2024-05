Cda Benetton sì unanime al bilancio in rosso | perdita di 230 milioni Edizione ne stanzia 260 per il rilancio di cui 150 subito Claudio Sforza sarà il nuovo ad

Ricavi e perdite del bilancio di fine 2023 di Suning raccontano due storie. TuttoSport raccoglie i dati e spiega la situazione dell’azienda proprietaria dell’Inter. bilancio – In un periodo in cui il futuro della proprietà dell’Inter è appeso a un filo, considerando la serie di problematiche ... inter-news

Benetton: dal Cda ok al bilancio 2023, perdita netta di 230 milioni - Il patrimonio netto si attesta a 105 milioni Via libera all'unanimità da parte del cda di Benetton Group al bilancio 2023 che evidenzia una perdita netta di 230 milioni e sarà sottoposto all'... ilsole24ore

Benetton: da cda ok unanime a bilancio 2023, perdita netta di 230 mln - Fatturato 1,1 mld, ebit - 113 mln, patrimonio netto 105 mln . Via libera all'unanimita' da parte del cda di Benetton Group al bilancio 2023 che evidenzia una perdita netta di 230 milioni e sara' sottoposto all'assemblea dei soci del prossimo 18 giugno, chiamata anche a rinnovare il board. Il fatturato, secondo quanto ... borsaitaliana