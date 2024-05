(Di martedì 28 maggio 2024) È salito a tre ilperdi, l’81enne raggiunta da una pallottola vagante nel corso di un inseguimento tra una Fiat 500 e una Polo grigia a Villaggio Prenestino giovedì 23 maggio. Dopo l’iscrizione nel registrodel 28enne, fermato e rilasciato, gli uominiPolizia, coordinati dalla Dda, ritengono che a essere coinvolti nell’assassinio ci siano anche un 23enne rumeno e un 26enne peruviano. Sparatoria a Roma, l’interventoPolizia -ANSA (ilcorrierecitta.com)Concorso in omicidio I tresarebberoper concorso in omicidio dell’anziana, raggiunta alla schiena da una pallottola vagante e deceduta il giorno seguente all’ospedale di Tor Vergata, dove era stato sottoposta a intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvarle la vita.

Sangue sulle strade di Roma , dove il 23 maggio in via Prenestina l’81enne Caterina Ciurleo è morta dopo essere stata raggiunta da un proiettile vagante. Dalle indagini è emerso che non era lei la destinataria di quel proiettile, ma ha avuto solo la sfortuna di ritrovarsi nel bel mezzo di una ... dayitalianews

Caterina Ciurleo, sale a 3 il numero degli indagati per l’omicidio della donna - caterina ciurleo, sale a 3 il numero degli indagati per l’omicidio della donna - Sale a tre il numero degli indagati per concorso in omicidio per la morte dell'81enne caterina ciurleo, colpita da una pallottola vagante ... ilcorrieredellacitta

Caterina Ciurleo uccisa a Roma da un proiettile vagante: salgono a tre gli indagati per omicidio - caterina ciurleo uccisa a Roma da un proiettile vagante: salgono a tre gli indagati per omicidio - Salgono a tre gli indagati per l’omicidio di caterina ciurleo, l’81enne colpita per sbaglio da un proiettile esploso nel corso di un folle inseguimento in auto tra due bande ... ilmessaggero

Caterina Ciurleo, altri 2 indagati per l'omicidio: erano sull'auto di chi ha sparato - caterina ciurleo, altri 2 indagati per l'omicidio: erano sull'auto di chi ha sparato - Svolta nelle indagini sulla morte dell'81enne colpita alla schiena da un proiettile esploso durante un inseguimento fra malavitosi al Villaggio Prenestino. Si cerca chi era finito nel mirino ... roma.corriere