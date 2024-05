Catania usura | sequestrati beni per 200mila euro 3 persone denunciate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 28 maggio 2024) I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare reale disposta dal Giudice per le indagini preliminari e relativa al sequestro preventivo die disponibilità, per un valore di circa 195.000. Le indagini, coordinate dalla Procura etnea ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento di tre soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di, esercizio abusivo del credito, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori. Specificatamente, secondo quanto emerso dalle indagini, il legale rappresentante di una società attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande risulterebbe il soggetto coinvolto nell’erogazione, in momenti diversi e comunque fin dall’anno 2010, di prestiti a tassii in favore di svariati soggetti (almeno dieci) in stato di bisogno, secondo modalità variabili, ovvero in taluni casi mediante la consegna del denaro direttamente presso le abitazioni delle presunte vittime, con l’applicazione preventiva di una decurtazione sull’importo pattuito a titolo di prima rata di interessi, in altri con tassi e durata dei prestiti calibrati sul grado di solvibilità del richiedente.