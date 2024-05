Catania non denuncia lo spostamento di due pistole | 66enne nei guai

(Di martedì 28 maggio 2024) Aveva spostato le armi in suo possesso da un’abitazione all’altra, ricadenti in due Comuni differenti, senza darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. Per questa ragione, nell’ambito delle attività di controllo dei requisiti soggettivi per la detenzione delle armi, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hannoto un uomo di 66 anni ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi da fuoco. Nel dettaglio, l’uomo aveva spostato le armi di cui era in possesso, una pistola cal. 7.65 ed un’altra cal. 6.35, dalla casa di Sant’Agata Li Battiati alla nuova abitazione di, senza però adempiere all’obbligo di legge che, in caso didelle armi in un nuovo luogo di detenzione, dispone la ripetizione dellaall’autorità territorialmente competente entro le successive 72 ore.

