Castiglione il Pd attacca | Gli avversari di Burico hanno paura del confronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Mancano ormai una decina di giorni al voto e il clima si scalda in tutti i territori del Trasimeno. A partire dadel Lago dove ildiretto tra candidati viene invocato a gran voce dal sindaco uscente Matteo, in corsa per il secondo mandato contro Filippo Vecchi e Paolo Brancaleoni. "Ma non è arrivata l’ora deltra i candidati?", questa la domanda che pone all’opinione pubblica il gruppo dirigente del Pd didel Lago, riferendosi al (per ora) mancatopubblico fra i tre candidati alla carica di sindaco didel Lago. Ovvero lo stesso Matteo(centrosinistra), Filippo Vecchi (centrodestra) e il rappresentante civico Paolo Brancaleoni. "Dalla data di presentazione delle liste – spiegano dal Pdse – abbiamo potuto constatare una copiosa produzione social di post e interventi, corredati da supporti fotografici e video (una ventina all’incirca dalla data di presentazione delle liste) dei candidati sindaco e dei candidati consiglieri nostri