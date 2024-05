Cast di Ballando con le Stelle | dalla d’Urso ad Arca chi vorrebbe Milly

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 28 maggio 2024) Il prossimo otto giugno andrà in onda la finale de L’Acchiappatalenti e cosìCarlucci si potrà dedicare esclusivamente aldicon le2024. In realtà la conduttrice è già all’opera, ha già fatto alcuni appelli, degli inviti ed ha puntato alcuni nomi davvero di peso per la prossima edizione del suo programma. Secondo delle indiscrezioni del mese scorso, Belen Rodriguez e Nina Moric sarebbero state contattate dal team della Carlucci, la prima era anche vicina alla firma, ma alla fine la cosa non è andata in porto. Sembra anche chevoglia Big Mama, mentre ad essere interessata a scendere in pista è Jasmine Carrisi, data quasi per certa neldidel 2023, adesso è detta pronta: “Lo farei volentieri. Anzi, voglio dire ache io si sono e mi sento prontissima.