Caso Petrobras chiuso dopo 9 anni | definitivi i proscioglimenti dei fratelli Gianfelice e Paolo Rocca

(Di martedì 28 maggio 2024) È stata confermata in Cassazione la sentenza sulPetrobas del Tribunale di Milano di proscioglimento per “non doversi procedere” per gli amministratori e soci di riferimento di San Faustin, holding del gruppo Techint, ie Roberto Bonatti, e per la stessa società. La Procura milanese aveva ipotizzato una presunta corruzione internazionale da quasi 6,6 milioni di euro. Ipotesi ora caduta in via definitiva. La Corte di Cassazione, chiarisce una nota di San Faustin-Techint, “ha disposto il 23 maggio scorso la conferma in via definitiva della Sentenza del Tribunale di Milano” del 26 maggio del 2022. “Si pone così la parola fine ad un processo che secondo il Tribunale non avrebbe mai dovuto iniziare – si legge ancora -.