Carrarese-Benevento 1-0 un acuto di Finotto fa sorridere i toscani | al ritorno giallorossi obbligati a vincere

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ della(1-0) il primo atto della semifinale play off disputata allo stadio dei Marmi. A decidere il match una rete diad inizio ripresa sfruttando una disattenzione difensiva delcon la complicità di Paleari, in ritardo nella circostanza. Domenica prossima nella squadra di Auteri dovràcon almeno un gol di scarto per portare la sfida ai supplementari. PRIMO TEMPO – Mister Auteri non cambia nulla rispetto al collaudato undici delle ultime uscite inserendo il solo Agazzi al posto dello squalificato Nardi. In panchina Meccariello, alla vigilia in ballottaggio con Viscardi per una maglia da titolare. Pronti, via e dopo due giri di orologio Ciciretti prova a sorprendere Bleve dalla sua metà campo ma la magia non riesce.