Carlo Ancelotti scherza su Rafa Leao | Un grande talento ma io lo picchierei tutti i giorni

(Di martedì 28 maggio 2024) “Milan? Seguo da lontano la squadra, con affetto. Da lì è tornato qui un Brahim Diaz straordinario. I rossoneri hanno uncome”. Lo ha detto il tecnico del Real Madrid,in un’intervista a Repubblica parlando della sua ex squadra, il Milan. E suoffre uno spunto affettuoso e quasi paterno: “Croce e delizia? Da picchiare, a volte. Se fosse con me, lo”. C’è spazio per una considerazione sul calcio italiano: “Non vedo fuoriclasse, a parte Donnarumma in porta. Sto parlando di una generazione simile a quella di Pirlo, Totti, Del Piero. Serve ancora un po’ di tempo”. Questo non vuol dire che all’Europeo non si possa stupire: “La media comunque è buona, il gruppo c’è. La squadra può fare bene”.