Carinola ancora violenza tra le sbarre | contusi poliziotti penitenziari

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiaggressioni nel carcere di, nel Casertano. Lo denuncia Tiziana Guacci, segretaria per la Campania del Sindacato Autonomo Poliziaa SAPPE, il primo e più rappresentativo della Categoria: “Ieri mattina, un detenuto italiano si era recato presso gli uffici della Sorveglianza generale per lamentare il malfunzionamento del soffione della doccia presente nella sua cella, con ciò pretendendo di cambiarla. Alla risposta degli operatori addetti di attendere un po’, ovvero il tempo di organizzarsi con la Manutenzione interna dei fabbricati, il detenuto andava su tutte le furie, iniziando a colpire con calci il metal detector utilizzato per il controllo sulle persone, sradicando da terra. All’intervento di alcuni colleghi presenti, che tentavano di bloccarlo per farlo calmare, il ristretto rispondeva con altre aggressioni fisiche.