Carcere minorile Beccaria detenuto tenta di strangolare un poliziotto

(Di martedì 28 maggio 2024) Nuova aggressione inai danni di un agente di polizia penitenziaria. L’ultima in ordine di tempo è avvenuta neldi Milano come denuncia il sindacato SAPPE. Secondo la ricostruzione dei fatti l’episodio sarebbe avvenuto al Centro di prima accoglienza, dove unpsichiatrico, dopo la chiamata per una notifica, è entrato in ufficio e ha iniziato a scaraventare tutto a terra. L'agente di servizio ha cercato di calmarlo, ma il minore hato prima di strangolarlo e poi lo ha spintonato ripetutamente, colpendolo con schiaffi al volto. Solo grazie all'intervento di altro personale in servizio si è evitato il peggio. Ilè dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dimesso con una prognosi di cinque giorni.