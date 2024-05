Capello sicuro | Inter squadra da battere ha stradominato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024) Fabiovenuto brevemente su Sport Mediaset trattando le ultime novità sulle panchine di Milan e Juventus. L’finisce sempre in mezzo. ALLENATORI – Il panorama degli allenatori in Italia sta radicalmente cambiando. Tanti stanno passando a nuove esperienze, tra le big solo l’conferma Simone Inzaghi. Stefano Pioli ha salutato, idem Massimiliano Allegri e anche il Napoli sta voltando pagina. Fabiodice la sua sulla situazione e definisce già ladaper l’anno prossimo: «Fonseca al Milan deve confermarsi, ha sempre fatto buoni campionati. Allenare il Milan è difficilissimo, i tifosi sono esigenti e voglionolapiù forte in casa, che è l’. Quest’anno haveramente il campionato.