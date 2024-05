Caos nella finale della Coppa d’Africa per amputati | rissa selvaggia a colpi di stampelle

nella finale di Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, andata in scena ad Ankara, in Turchia, in casa Italia è da rimarcare, in chiave qualificazione olimpica , tra gli uomini l’undicesima posizione di Matteo Cicinelli (Carabinieri). Con il piazzamento ottenuto in Turchia, infatti, Matteo ... oasport

Coppa Italia 2024-2025: ecco chi sfideranno Catanzaro e Cosenza - coppa Italia 2024-2025: ecco chi sfideranno Catanzaro e Cosenza - La curiosità riguarda un possibile derby calabrese già nel secondo turno. Se il Catanzaro e il Cosenza riusciranno a superare Empoli e Torino, si affronteranno per la prima volta nella nuova stagione, ... infooggi

Colpo della Consar: ecco il centrale Canella - Colpo della Consar: ecco il centrale Canella - Un altro big del campionato di A2 sbarca a Ravenna. Si tratta del centrale Andrea Canella, fiero e irriducibile avversario della Consar nella ... corriereromagna

GAZZETTA - Allegri chiede 14 milioni di euro per non finire in tribunale, no della Juve - GAZZETTA - Allegri chiede 14 milioni di euro per non finire in tribunale, no della Juve - Dopo l'esonero successivo alla finale di coppa Italia, la Juventus e Massimiliano Allegri continuano a dialogare per evitare di finire in tribunale. L'allenatore toscano, che nei giorni scorsi aveva r ... napolimagazine