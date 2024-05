Sandokan con Can Yaman : Riprese ad Calabria in Aprile per la Nuova Serie TV La lunga attesa sta per giungere al termine per i fan di Sandokan . Dopo quattro anni dall’annuncio, finalmente Lux Vide si prepara a dare il via alle Riprese del remake della celebre Serie TV tratta dalla saga di Emilio ... serietvinpillole

Can Yaman (da Instagram) Le avventure di Sandokan stanno finalmente per torna re. A distanza di tre anni dall’annuncio, che ha fatto sperare i fan della Tigre della Malesia, ecco che qualcosa si è sbloccato. Come già dichiarato nel 2021, il reboot della serie, tratta dalla storica saga di ... davidemaggio

Can Yaman arriva in Calabria, primo ciak di Sandokan a Le Castella (FOTO) - Can yaman arriva in calabria, primo ciak di Sandokan a Le Castella (FOTO) - Il set di Sandokan si sposta ufficialmente in calabria, precisamente a Le Castella, dove è stato allestito un set spettacolare per il cast della serie tv che andrà in onda su Rai 1. Ecco le prime foto ... comingsoon

Sandokan con Can Yaman ed Ed Westwick le foto sul set in Calabria - Sandokan con Can yaman ed Ed Westwick le foto sul set in calabria - Il cast di Sandokan è sbarcato in calabria e le prime immagini sul set hanno fatto il giro dei social. Can yaman nei panni di Sandokan, Lady Marianna invece ha il volto di Alanah Bloor, Alessandro Pre ... notizieweblive

Can Yaman, spunta la foto inedita dal set dopo Viola come il mare 2: fan scatenati - Can yaman, spunta la foto inedita dal set dopo Viola come il mare 2: fan scatenati - Can yaman di Viola come il mare 2 beccato sul set di Sandokan Giovedì 30 maggio andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 un nuovo ... televisionando