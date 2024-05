Campomenosi Lega a Notizie com | Sostegno a Kiev forte e deciso ma dobbiamo parlare di pace

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo le parole di Jens Stoltenberg, Bruxelles si sta lentamente orientando verso la rimozione delle restrizioni agli ucraini sull’uso delle armi occidentali per difendersi dalla Russia. Il segretario della Nato ha fatto presente che in questo momento per l’Ucraina è molto difficile difendere Kharkiv perché i russi sono posizionati al confine enon può rischiare di entrare con le armi nel territorio del Cremlino.) a.com: “Trovare una via verso lain Ucraina. Quest’estate si parlerà di un debito comune europeo per le armi” (Ansa Foto) –.com“Secondo la legge della guerra, non c’è contraddizione nel combattere contro chi mi combatte”, ha dichiarato l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell a margine del Consiglio Affari Difesa.