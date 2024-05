Campi Flegrei rubata batteria impianto di monitoraggio | controlli sospesi per alcune ore

(Di martedì 28 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 28 Maggio 2024, 08:34 Nella zona deila paura degli ultimi mesi non è bastata a placare gli animi irrequieti del malviventi che, neanche in un periodo di così alta tensione, sono riusciti a provare un po’ di pietà o solidarietà. Venerdì scorso una delle centraline che monitorano la situazione L'articolo proviene da Il Difforme. .

A Pozzuoli si cerca di far ripartire la vita, anche se bisogna fare i conti con i danni del sisma che sono ancora in fase di accertamento. Allo stato attuale sono 84 gli edifici sgomberati dopo le... ilmattino

I numeri del piano evacuazione di Napoli in caso di eruzione vulcanica: 29 linee bus dell'Anm con 500 autisti per l'esodo assistito.Continua a leggere fanpage

Il piano evacuazione di Napoli in caso di eruzione dei Campi Flegrei: 350mila coinvolti, la metà andrà in altre regioni - I numeri del piano evacuazione di Napoli in caso di eruzione vulcanica: 29 linee bus dell'Anm con 500 autisti per l'esodo assistito

Terremoto Campi Flegrei/ Francesca Bianco, Ingv: “Sciame sismico potrebbe andare avanti per mesi” - Terremoto campi flegrei/ Francesca Bianco, Ingv: “Sciame sismico potrebbe andare avanti per mesi” - Terremoto campi flegrei: la dottoressa dell'Ingv, Francesca Bianco, non esclude che lo sciame sismico possa durare ancora per me ... ilsussidiario

Attacco ai sensori sismici dei Campi Flegrei: batterie rubate e atti di vandalismo - Attacco ai sensori sismici dei campi flegrei: batterie rubate e atti di vandalismo - L'osservatorio Vesuviano ai campi flegrei è stato recentemente oggetto di un incredibile furto. Le batterie delle delicate apparecchiature dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), necessarie ... informazione