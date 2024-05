Campi Flegrei bradisismo | slitta l’esercitazione

(Di martedì 28 maggio 2024)no le esercitazione legate al fenomeno delnell’area deipreviste per il 30 e 31 maggio. Prosegue l’impegno del Servizio nazionale di protezione civile nell’area dei. Tecnici e operatori sono al lavoro per le verifiche di agibilità degli edifici e per le attività di assistenza alla popolazione. “In seguito della .

Articolo pubblicato martedì 28 Maggio 2024, 08:34 Nella zona dei Campi Flegrei la paura degli ultimi mesi non è bastata a placare gli animi irrequieti del malviventi che, neanche in un periodo di così alta tensione, sono riusciti a provare un po’ di pietà o solidarietà. Venerdì scorso una delle ... ildifforme

Pozzuoli, riaperto il mercato ittico chiuso per il terremoto ai Campi Flegrei - Pozzuoli, riaperto il mercato ittico chiuso per il terremoto ai campi flegrei - Alle 3.30 di questa mattina è stato riaperto il mercato ittico all'ingrosso di Pozzuoli chiuso martedì scorso per motivi di sicurezza. Lo stop alle vendite era arrivato in ... ilmattino

Bollettino Campi Flegrei, 274 terremoti in 3 sciami sismici in una settimana - Bollettino campi flegrei, 274 terremoti in 3 sciami sismici in una settimana - I dati del bollettino settimanale INGV (20/26 maggio 2024): stabili i parametri di deformazione del suolo, sollevamento di 20mm al mese ... fanpage