Camorra duplice omicidio | confermato ergastolo per Zagaria

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiin appello per Michele, capo del clan dei Casalesi, in relazione aldi Sebastiano Caterino e Umberto De Falco (rispettivamente zio e nipote), avvenuto il 31 ottobre 2003 a Santa Maria Capua Vetere. Lo ha stabilito la Corte di Assise di Appello di Napoli, che hail massimo della pena anche per altri tre esponenti di spicco della cosca casertana, ovvero Pasquale Spierto, Enrico Martinelli e Giuseppe Caterino, e le condanne inferiori inflitte agli imputati Claudio Giuseppe Virgilio e Francesco Cicciariello Schiavone, cugino dell’ex padrino attualmente collaboratore di giustizia Francesco Sandokan Schiavone (20 anni a testa), Bruno Lanza (12 anni) e Nicola Panaro (10 anni); la Corte ha poi ridotto rispetto al primo grado, che si era svolto con il rito abbreviato davanti al gup di Napoli Marcello De Chiara, la pena per i collaboratori di giustizia Antonio Iovine e Giuseppe Misso, condannati a 9 anni di reclusione (in primo grado avevano avuto 12 e 10 anni).

Quella lunga barba bianca è diventata un simbolo della ricerca della verità : la prova tangibile del dolore di un padre trasformato in una battaglia per la giustizia. Vincenzo Agostino è Morto oggi (domenica 21 aprile) all’età di 87 anni: per quasi 35 anni si è battuto per ottenere la verità sulla ... ilfattoquotidiano

Gaeta – Nominando la psichiatra romana Loredana Scala per verificare la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il Tribunale di Cassino ha disposto nella giornata di martedì la sospensione del processo in cui è imputato con l’accusa di tentato Duplice omicidio Silvio Cacciatore , l’uomo di ... temporeale.info

“Il giorno sbagliato”: su Rai 2 il thriller con Russell Crowe, automobilista da incubo - “Il giorno sbagliato”: su Rai 2 il thriller con Russell Crowe, automobilista da incubo - In un giorno come tanti a New Orleans, Rachel Hunter (Caren Pistorius) sta accompagnando a scuola, con la macchina, il figlio Kyle (Gabriel Bateman, The Fabelmans). Da poco separata, Rachel è ... iodonna

Duplice omicidio di camorra: confermato l’ergastolo per il boss Zagaria - duplice omicidio di camorra: confermato l’ergastolo per il boss Zagaria - SANTA MARIA CAPUA VETERE/CASAPESENNA/CASAL DI PRINCIPE. La quarta sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha oggi messo la sua sentenza sul duplice omicidio di Sebastiano Caterino e Umberto ... casertace

Omicidio di zio e nipote: confermato l'ergastolo per Michele Zagaria - omicidio di zio e nipote: confermato l'ergastolo per Michele Zagaria - La Corte d'Appello ha confermato 9 condanne inflitte in primo grado: carcere a vita per altri 3. Riformulata la sentenza per i pentiti Antonio Iovine 'o ninno e Giuseppe Misso ... casertanews