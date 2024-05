Camorra duplice omicidio Caterino – De Falco | confermato ergastolo per Michele Zagaria

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Napoli.in appello per, capo del clan dei Casalesi, in relazione aldi Sebastianoe Umberto De(rispettivamente zio e nipote), avvenuto il 31 ottobre 2003 a Santa Maria Capua Vetere. Lo ha stabilito la Corte di Assise di Appello di Napoli, che hail massimo della pena anche per altri tre esponenti di spicco della cosca casertana, ovvero Pasquale Spierto, Enrico Martinelli e Giuseppe, e le condanne inferiori inflitte agli imputati Claudio Giuseppe Virgilio e Francesco Cicciariello Schiavone, cugino dell’ex padrino attualmente collaboratore di giustizia Francesco Sandokan Schiavone (20 anni a testa), Bruno Lanza (12 anni) e Nicola Panaro (10 anni); la Corte ha poi ridotto rispetto al primo grado, che si era svolto con il rito abbreviato davanti al Gup di Napoli Marcello De Chiara, la pena per i collaboratori di giustizia Antonio Iovine e Giuseppe Misso, condannati a 9 anni di reclusione (in primo grado avevano avuto 12 e 10 anni).