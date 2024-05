Camionista morto sentiti i genitori | Guidava senza scarpe | perché le aveva?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) di Laura Valdesi SIENA "Vogliamo chiedere alla procura di indagare sui numeri di telefono, a chi appartengono. Sui profili social che il giorno della morte di mio figlio sono spariti, nel giro di poche ore. Sul materiale che hanno naturalmente, sebbene non ci siano le foto del cadavere", dice mamma Daniela prima di entrare a palazzo di giustizia. Simone Casini, 43 anni, di Vivo d’Orcia, era stato trovato impiccato nel camion, per lui quasi una seconda casa, vicino ad Isola d’Arbia, in una piazzola di sosta. Era il 27 luglio 2022. "Non essendo stata fatta l’autopsia ma solo la visita esterna non ci sono foto del cadavere, se non quelle di come è stato rinvenuto", chiarisce l’avvocato Enrico Valentini che accompagna la donna e il marito Ivano Casini, convocati alle 15 in procura per essere ascoltati.