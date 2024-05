Camerun Eto’o litiga col nuovo ct e lo licenzia | In che paese pensi di essere? Non parlarmi così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Il presidente della Federcalcio del, Samuel, si è infuriato con ilallenatore della selezione dei Leoni Indomabili, Marc Brys, in un dialogo dai toni molto accesi reso pubblico in un video: “Sei l’allenatore perché ti ho nominato io, non perché lo ha fatto qualcun altro. Hai commesso molti errori e ti chiedo di restare in questa riunione perché, se non lo farai, sarò costretto a mettere in discussione il mio comitato esecutivo, Quello che fa l’allenatore è sotto la mia responsabilità. E non, signor allenatore. Basta con questo disordine. In chepensa di? E’ possibile comportarsiin Belgio? Se varchi quella porta non tornerai mai più”. E poche ore dopo, l’incredibile notizia: Brys è stato effettivamenteto dalla Federcalcio del, con effetto immediato e sostituito da un ct ad interim.