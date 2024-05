Camera di commercio di Caserta Tommaso De Simone rieletto presidente

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 28 maggio 2024)Deè statodelladidi. Con Defaranno parte del consigliole Claudia Sorbo, Giovanni Giugliano per il comparto agricoltura, Beniamino Schiavone, Antonio Pezone, Ludovica Zigon e Valeria Barletta per l’industria, Salvatore Petrella, Lucio Sindaco, Giulia Raiano, Rosa Nacca, Vincenzo Giannotti e Vincenzo De Matteo per comparto, Luca Pietroluongo e Vincenzo Santo per l’artigianato, Enrico Amico (Turismo), Maria Russo (trasporti), Paolo Diana (credito e assicurazioni), Luigi Della Gatta e Gennaro Ricciardi (servizi alle imprese), Giuseppe Miselli (produzioni tipiche), Pietro Pettrone (organizzazioni sindacali), Fortunato Giaquinto (consumatori), e Alessandro De Donato (liberi professionisti).