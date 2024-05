Call of Duty | Black Ops 6 su Xbox Game Pass Microsoft sta inviando le notifiche agli utenti

(Di martedì 28 maggio 2024)ofOps 6 verrà lanciato susin dal giorno di lancio. Ad anticipare l’annuncio ufficiale è stata la stessaattraverso l’invio delleabbonati al servizio. Difatti come riportato da Tom Warren, proprio in questi minuti il colosso americano ha inviato, probabilmente per errore, dellesugli smartphone degli abbonati alper comunicargli ufficialmente l’arrivo diOps 6 sin dal lancio sul servizio in abbonamento. Ovviamente trattandosi di un errore il link inserito in questa notifica non funziona al momento, ma Tom Warren di The Verge ha verificato il messaggio, confermando che l’annuncio ufficiale da parte diè in programma alle ore 16:00 della giornata di oggi suWire.

