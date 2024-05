Calenda | Coalizione di centrodestra europea? Non ci sono i numeri

(Di martedì 28 maggio 2024) ROMA – E’ possibile unadi, su modello italiano, nel Parlamento Europeo? “Non ci. Questa è una cosa di cui in realtà discutiamo in Italia. Io credo che si confermerà invece l’alleanza che c’è oggi, tra socialisti, popolari e liberali. E il nostro obiettivo è che la Commissionevenga guidata da Mario Draghi”, e questa è una cosa che ora anche Macron ha fatto sapere di volere”. Lo ha detto a ‘Mattino 5’, su Canale 5, il leader di Azione Carlo. “Il nostro obiettivo – aggiunge– è anche superare il 5% che è una soglia psicologica, per fare capire agli italiani che c’è una alternativa tra votare la Meloni e votare la Schlein, perché in Italia si vota così, anche questa campagna elettorale è tutta su questo.

