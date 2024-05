Calcioscommesse la Procura Federale ha deferito 4 calciatori |  ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo le situazioni che hanno visto protagonisti Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, c’è il nuovo caso diin Italia. Il problema relativo alcontinua a tenere banco in Italia. Nell’ultimo anno le accuse e i provvedimenti rivolti a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali avevano portato a galla un problema di cui negli ultimi anni non si era sentito più parlare. I due centrocampisti italiani, dopo indagini approfondite, sono stati squalificati, con il classe 2001 che è appena rientrato in campo dopo la sospensione dai campi di sette mesi. Per quanto riguarda il centrocampista del Newcastle, la sospensione di dieci mesi terminerà ad agosto e potrà quindi tornare in campo a partire dall’inizio della prossima stagione. Lo scorso mese di aprile erano state chiuse le indagini relative all’inchiesta sula Benevento, con alcuniche nel periodo preso in considerazione militavano nel club giallorosso.