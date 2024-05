Calcioscommesse chiuse le indagini | arriva il deferimento per i giocatori coinvolti

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, si va avanti nel filone dia Benevento. Il Procuratore Federale, su segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, infatti, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, i 4 calciatoriin questa brutta storia. Si tratta di Pastina, attualmente nelle file del Benevento, Forte, altro ex giallorosso che, però, all’epoca dei fatti era tesserato per il Venezia e nel campionato in corso ha vestito le maglie di Ascoli e Cosenza, Letizia, ex capitano dei giallorossi, passato alla Feralpi Salò ed Enrico Brignola, giovane talento, anch’egli all’epoca nel Sannio ed oggi fresco di eliminazione col Catanzaro nella semifinale play off per la Serie A. Per tutti c’è la violazione dell’art.

