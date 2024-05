Calciomercato Roma formula 8+3 | gli incedibili di De Rossi

Come rivelato da Fabrizio Romano , noto esperto di Calciomercato , l'attaccante Guirassy, possibile obiettivo del Milan , sarebbe vicino al... pianetamilan

Calciomercato Roma, PRESSING per l’esterno del Torino Raoul Bellanova dopo la grande stagione fatta in casa granata La Roma vuole potenziare ulteriormente la fascia, e uno dei nomi più gettonati è sicuramente quello di Raoul Bellanova: esterno del Torino nel mirino di molte squadre in questo ... calcionews24