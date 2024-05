Calciomercato Roma altro che Lukaku | offerta per un bomber da 29 gol in stagione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) La, nonostante la rincorsa alla Champions League, si dovrà accontentare di giocare l’Europa League. La dimensione dei giallorossi è stata questa negli ultimi anni, non è una novità, ma la prospettiva della Champions League, da giocare in prima fascia, avrebbe portato importante liquidità (togliendola alle altre squadre!) da spendere al meglio nelche ladovrà, necessariamente, settare secondo altri parametri. Quello dellasarà comunque unimportante, la squadra dovrà essere ridisegnata secondo i consigli di De Rossi, su tanti calciatori andranno fatte valutazioni importanti, soprattutto in uscita. Ma non mancheranno i colpi in entrata, soprattutto nel reparto avanzato., l’all’AZ Alkmaar per Pavlidis Il primo punto sulla lista deldellariguarda l’attacco.