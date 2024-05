Calciomercato Napoli l’Atletico Madrid piomba sull’erede di Osimhen | i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) In casa, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sul possibile approdo di Antonio Conte, ci sono delle novità sulla scelta del giocatore che sostituirà Victor. Questi giorni, di fatto, sono caldissimi in casa. Dopo aver disputato la stagione peggiore dell’intera era De Laurentiis, il club partenopeo si sta attivando per una vera e propria rivoluzione. Il primo atto è stato fatto, ovvero la nomina di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Mentre per il secondo, ovvero la scelta dell’allenatore, bisogna aspettare ancora qualche giorno. Aurelio De Laurentiis, nel corso del convegno di ieri ‘L’Italia è un paese razzista’, ha infatti detto che ci vorranno 10 giorni per la scelta del nuovo allenatore, ma c’è la forte sensazione che si possa chiudere prima.