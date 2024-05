Calciomercato Napoli De Laurentiis all’attacco | scambio in vista con la Juventus

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Terminata la stagione, ildelè pronto a decollare. Gli azzurri hanno chiuso in decima posizione, fuori da qualsiasi piazzamento valido per l’Europa, e sono chiamati ora a rinforzare l’organico. Rinforzi doverosi soprattutto in caso di arrivo di Conte in panchina. Il presidente Devuole riportare la squadra ai vertici e, per farlo, potrebbe aprire ilcon un colpo ad effetto. Stando al giornalista sportivo Alfredo Pedullà, infatti, i campani starebbero pensando ad un importantecon la, su Di Lorenzo c’è la: Chiesa nell’affare? (Credit foto – Il BiancoNero)Ilvuole fare sul serio in sede di, in modo da accantonare al più presto la stagione appena conclusa e ripartire col botto dopo l’estate.