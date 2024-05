Calciomercato Milan Serhou Guirassy apre al trasferimento | sarà lui il dopo Giroud?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 28 maggio 2024) Chiil prossimo bomber rossonero? In vista delper sostituire Giroud ilsta pensando anche a: le sue parolepotrebbe davvero diventare il nuovo attaccante del. Il bomber dello Stoccarda ha sorpreso tutti in questa stagione segnando ben 28 goal in 28 partite. Numeri spettacolari quelli del classe 1996, che hanno mosso l’interesse di tante squadre in giro per l’Europa, tra cui i rossoneri. La parte più interessante riguarda però il prezzo: per acquistarlo basterà pagare la clausola rescissoria da meno di 20 milioni di euro. Per ill’obiettivo numero uno per sostituire Giroud resta Zirkzee, ma se l’attaccante del Bologna non dovesse arrivare ao, allorapotrebbe diventare un ottimo piano B.