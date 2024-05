Calciomercato Milan – Se salta Zirkzee assalto a uno di questi due attaccanti

(Di martedì 28 maggio 2024) In questoestivo ilvuole acquistare Joshua, ma tiene in caldo anche altre piste per l'attacco. Il punto.

Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada ha scelto: Joshua Zirkzee è l’obiettivo numero uno per l’attacco: può essere il primo regalo di Fonseca Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada insiste per Joshua Zirkzee ; può essere lui il primo regalo a Fonseca. La situazione View this post ... dailymilan

Calciomercato Milan , il direttore dell’area tecnica Moncada insiste per Emerson Royal del Tottenham ma occhio al prezzo del cartellino… Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada vuole Emerson Royal ma c’è un problema… View this post on Instagram A post shared ... dailymilan

Juve, tutto da rifare: non rinnova e va in Premier - Juve, tutto da rifare: non rinnova e va in Premier - La Juventus potrebbe salutare in estate uno dei suoi pilastri, sempre cercato in Premier e sacrificabile per l'ingaggio altissimo ... calciomercato

Calciomercato Juventus, intrigo Atletico Madrid: Giuntoli pronto al maxi scambio - calciomercato Juventus, intrigo Atletico Madrid: Giuntoli pronto al maxi scambio - Il calciomercato della Juventus registra una clamorosa indiscrezione. Un intrigo tra l'Atletico Madrid e Giuntoli: il ds è pronto al maxi scambio ... footballnews24

Milan-Fonseca: è amore per diverse ragioni, lo stesso non si può dire per la piazza - milan-Fonseca: è amore per diverse ragioni, lo stesso non si può dire per la piazza - I dirigenti rossoneri stanno ultimando le negoziazioni con l’allenatore portoghese tanto che si pensa che l’annuncio possa arrivare nei prossimi giorni. Il nuovo allenatore del milan quasi sicuramente ... notiziemilan