Calciomercato – Milan incontro per Emerson Royal ma il prezzo è ancora alto

Calciomercato Milan , Joshua Zirkzee è il favorito numero uno per sostituire Olivier Giroud ma occhio alla Premier League e agli agenti… Milan , a tutta Joshua Zirkzee . Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha deciso di puntare tutto sul ... dailymilan

Emerson Royal , difensore del Tottenham, piace al Milan per la sessione estiva di Calciomercato . Ieri incontro in sede con il suo agente pianetamilan

Calciomercato Milan , il Palermo ha preso la decisione sul futuro di Chaka Traorè: l’attaccante ivoriano non verrà riscattato e poi… Vi ricordate Chaka Traorè, il talentuoso attaccante ivoriano della primavera del Milan che era stato mandato in prestito al Palermo a gennaio? ecco la sua avventura ... dailymilan

Corsport - Zirkzee, i tifosi del Bologna si "mettono in mezzo" Niente cessione a Juve o MIlan - Corsport - Zirkzee, i tifosi del Bologna si "mettono in mezzo" Niente cessione a Juve o milan - I tifosi del Bologna sarebbero in grande apprensione per le sorti della loro squadra, che, dopo aver perso Thiago Motta, futuro tecnico della Juventus, rischiano di vedere smantellata la squadra che.. tuttojuve

Conte al Napoli: tutto fatto da 20 giorni. Dentro Chiesa, via "Kvara" - Conte al Napoli: tutto fatto da 20 giorni. Dentro Chiesa, via "Kvara" - Aurelio De Laurentiis s’è divertito a dire ai giornalisti che devono aspettare ancora dieci giorni. E’ il tempo che richiedono i contratti ... sport.tiscali

Mattia Almaviva dalla fascia di Totti alla chiamata inaspettata di De Rossi: sta vivendo un sogno - Mattia Almaviva dalla fascia di Totti alla chiamata inaspettata di De Rossi: sta vivendo un sogno - Mattia Almaviva convocato dalla Roma per l’amichevole del 31 maggio a Perth contro il milan nel giorno in cui Totti gli consegnò la fascia da capitano ... fanpage