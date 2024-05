Calciomercato Milan il Palermo ha deciso | ecco la scelta sul futuro di Chaka Traorè

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 28 maggio 2024), ilha preso la decisione sul futuro di Chaka Traorè: l’attaccante ivoriano non verrà riscattato e poi… Vi ricordate Chaka Traorè, il talentuoso attaccante ivoriano della primavera delche era stato mandato in prestito ala gennaio?la sua avventura con il club rosanero non è stata affatto fortunata e al termine di questa stagione il giocatore tornerà in quel diello. La formula consisteva in un prestito con diritto di riscatto, che diventava obbligo in base a determinate condizioni. Traorè tornerà, quindi, alla base. La sua parentesi con il, infatti, è stata negativa e l’attaccante ivoriano classe 2004 ha collezionato 12 presenze in campionato e in solamente una di queste è partito dal primo minuto.