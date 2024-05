Calciomercato Milan – Colpo Zirkzee? È perfetto per Fonseca | il motivo

Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada ha scelto: Joshua Zirkzee è l’obiettivo numero uno per l’attacco: può essere il primo regalo di Fonseca Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada insiste per Joshua Zirkzee ; può essere lui il primo regalo a Fonseca. La situazione View this post ... dailymilan

Calciomercato Milan , il direttore dell’area tecnica Moncada insiste per Emerson Royal del Tottenham ma occhio al prezzo del cartellino… Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada vuole Emerson Royal ma c’è un problema… View this post on Instagram A post shared ... dailymilan

Calciomercato Estero, il Bayern Monaco beffa le italiane per il giovane centrocampista - calciomercato Estero, il Bayern Monaco beffa le italiane per il giovane centrocampista - Visualizzazioni: 1 calciomercato Estero, Assan Quedraogo, centrocampista classe 06', in questa stagione con la maglia dello Schalke 04 ha collezionato 17 presenze con 3 gol. Cresciuto nel settore giov ... calciostyle

Milan, Cardinale fiuta il colpo: Tottenham nel mirino - milan, Cardinale fiuta il colpo: Tottenham nel mirino - Il milan in attesa di ufficializzare Fonseca come nuovo allenatore, sta facendo passi importanti in ottica mercato: Cardinale fiuta il colpo ... footballnews24

La Roma vola in Australia per l'amichevole con il Milan: il programma e i convocati - La Roma vola in Australia per l'amichevole con il milan: il programma e i convocati - Questa mattina la Roma è partita per Perth (Australia) dove venerdì 31 alle ore 13 italiane (19 locali) affronterà il milan all’Optus Stadium in amichevole. I ... ilmessaggero