Calciomercato Milan Artem Dovbyk già sfumato? L’Atletico Madrid sfida Furlani

(Di martedì 28 maggio 2024), l’obiettivoper l’attacco è giàfa sul serio e prova arePotrebbe essere giàuno degli obiettivi di mercato delper l’attacco.sembra sempre più lontano dal poter diventare il nuovo numero nove rossonero. L’amministratore delegato del, Giorgio, forse se ne sta facendo una ragione. Sì perché sul bomber ucraino del Girona, fresco di conquista del titolo di Pichichi in Liga con 24 reti, superato il norvegese Alexander Sorloth del Villarreal con 23), è piombato con decisione. La super stagione dial centro dell’attacco della squadra catalana ha attirato l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa a caccia di un attaccante di qualità e con uno spiccato senso del goal.

L’obiettivo numero uno del prossimo Calciomercato del Milan sarà un attaccante di livello: Furlani pensa a Dovbyk del Girona Sostituire uno come Olivier Giroud è tutto tranne che facile. Il Milan dovrà compiere una vera e propria impresa per riuscirci e per questo la dirigenza sta sondando ormai ... dailymilan

Milan quasi certa la permanenza di Ismael Bennacer - milan quasi certa la permanenza di Ismael Bennacer - Il centrocampista francese naturalizzato algerino Ismael Bennacer sembra destinato a restare al milan nella prossima stagione. Negli scorsi giorni si era parlato di una sua eventuale cessione in ... magazinepragma

Dovbyk Milan: spunta la rivale dalla Spagna, lo SCENARIO in vista dell’estate - dovbyk milan: spunta la rivale dalla Spagna, lo SCENARIO in vista dell’estate - Tra i nomi accostati al calciomercato milan c’è dovbyk. Il tal senso per il giocatore spunta la concorrenza dalla Spagna Nella lista degli attaccanti presenti sulla lista del calciomercato milan per i ... milannews24

Torino che rimpianto per Dovbyk: è il bomber con più gol alla prima avventura in Europa - Torino che rimpianto per dovbyk: è il bomber con più gol alla prima avventura in Europa - Quando ti fa sfuggire un giocatore poi rischi di rimpiangerlo. E’ quello che è accaduto al Torino con l’attaccante Artem dovbyk che poteva essere preso dal club granata nell’estate del 2022 (in ... torinogranata