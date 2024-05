Calciomercato Inter da prestiti situazioni da definire | obiettivo tesoretto

(Di martedì 28 maggio 2024) Ildell’continua a essere molto attivo, con la definizione delle strategie della nuova proprietà Oaktree in vista del prossimo anno. Per quanto riguarda le uscite, attenzione ai vari giocatori in prestito, con i quali puntare a unda reinvestire sul mercato.– L’principale delper l’, lo sappiamo, è mantenere la competitività della rosa senza trascurare la sostenibilità economica. Un mercato, di base, a saldo zero, evitando che le uscite vadano a superare le entrate. Allo stesso tempo si cercherà di evitare la cessione di big e titolarissimi, per mantenere l’ossatura della squadra che nelle ultime stagioni è riuscita a conquistare una finale di UEFA Champions League e il ventesimo scudetto della storia del club, quello che vale la seconda stella.

