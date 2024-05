Calcio | Udinese Pozzo Stagione disgraziata terrei Cannavaro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 28 maggio 2024) Il patron dei friulani: "Ai tifosi prometto una squadra da metà classifica" ROMA - "Per quel che ha fatto è chiaro che lo. Presto con mio figlio si parleranno". Il patron dell', Giampaolo, tira un sospiro di sollievo per la salvezza raggiunta in extremis e spera di poter conferma .