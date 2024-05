Calcio serie d | il club saluta il tecnico nofri per il futuro? Beoni-Montevarchi rapporto concluso

(Di martedì 28 maggio 2024) Divorzio tra l’Aquila e Loris, l’allenatore aretino che ha portato i rossoblù alla salvezza. Alle 19 di ieri la nota delha sancito la rottura: "Non si rinnoverà il" e la società valdarnese evidenzia che la decisione è scaturita dalla volontà del mister di intraprendere un altro percorso. Seguono i ringraziamenti rinnovati per il lavoro svolto con i migliori auguri per il. Che la trattativa per prolungare il matrimonio fosse ad un punto morto si era intuito ma sempre ieri era rimbalzata soprattutto l’ipotesi concreta che il trainer si accasasse in D all’ambizioso Riccione United, grazie ai buoni uffici del diesse dei romagnoli, l’ex Sangiovannese Fabrizio Alunni. Già al lavoro la dirigenza aquilotta e il direttore Donello Resti per scegliere presto e bene un sostituto di categoria.

