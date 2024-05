Calcio serie c Il Carpi di Serpini premiato in Regione

(Di martedì 28 maggio 2024) Ancora tempo di riconoscimenti per ilpromosso inC. Stamattina alle 10 i biancorossi saranno ospiti della Presidenza dellaa Bologna alle ore 10 presso la sala Polifunzionale di viale Aldo Moro per ricevere una targa di celebrazione del ritorno fra i professionisti. Saranno presenti il presidente Claudio Lazzaretti, il direttore generale Enrico Bonzanini, l’allenatore Cristian, il vice allenatore Mirko Magistro e il capitano Alessandro Calanca. Poi ilchiuderà il cerchio delle premiazioni domani quando alle 18,30 all’interno della rassegna ’LaEstate Sport 2024’ sarà il Comune dia premiare la società biancorossa presso l’Arena Parco delle Rimembranze, a pochi metri dal centro storico. Intanto il nome di Mattia Serafini dell’Arzignano resta in pole per il ruolo da direttore tecnico biancorosso.

Le brutte sensazioni di domenica sono state confermate dagli esiti dei primi esami per Marco Maini , per il quale è stata evidenziata nuovamente la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a distanza di appena 8 mesi da quella di settembre. Una sfortuna colossale per il ... sport.quotidiano

CARPI Il Carpi ha consegnato ieri, con un giorno di anticipo sulla scadenza, tutta la documentazione relativa alla mesa a norma dello Stadio ’ Cabassi ’ per la prossima Serie C. Un lavoro portato avanti dalla segreteria biancorossa guidata dal dg Bonzanini che ha riguardato gli incartamenti per ... sport.quotidiano

Il Carpi si è ritrovato ieri sera di nuovo a cena per proseguire i festeggiamenti dopo la promozione in C ed è stata anche l’occasione per un confronto fra il presidente Lazzaretti e il ds Motta: se infatti la conferma di mister Serpini non è in dubbio, per il dirigente bolognese il dialogo è ... sport.quotidiano

