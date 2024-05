Calcio giovanile Al torneo Mazza è tempo di semifinali Si comincia alle 15

(Di martedì 28 maggio 2024) Scattano oggi ledel, che come da tradizione si disputeranno nello stadio di corso Piave. Sioggi15 con Cus Ferrara-Portuense Etrusca (Esordienti), poi16,15 toccherà a Balca Poggese-Frutteti (Giovanissimi) e infine18 Portuense Etrusca-Sant’Agostino (Allievi). Domani sono in programma le altre tre: X Martiri A-Acli (Esordienti, ore 15), Portuense Etrusca-Dribbling (Giovanissimi, ore 16,15) e Balca Poggese B-Centese (Allievi, ore 18). La biglietteria è situata all’angolo tra corso Piave e via Ortigara e il pubblico potrà accedere allo stadio a partire d14 dalla tribuna lato pari (cancello 2). Si ricorda che le gare della categoria Esordienti prevedono due tempi da 25 minuti, quelle dei Giovanissimi due tempi da 35 minuti e quelle degli Allievi due tempi da 40 minuti.

Ben 25 società del nostro territorio, per un totale di 78 squadre distribuite in quattro categorie ai nastri di partenza. E’ il programma di un torneo Mazza dai grandi numeri, per l’edizione ormai alle porte. Già, perché la grande novità di quest’anno è rappresentata dai Pulcini , che si aggiungono ... sport.quotidiano

Anche per Morresi (purtroppo) stagione NCAA finita - Anche per Morresi (purtroppo) stagione NCAA finita - Si è concluso il cammino con la casacca di Texas San Antonio del giovane ricevitore del Macerata, ultimo dei nostri giovani talenti a salutare il mondo dei College USA. Nelle Minors, singolo A avanzat ... baseball

Tutto sulla fase finale del Torneo Paolo Mazza 2024 - Tutto sulla fase finale del torneo Paolo mazza 2024 - La 40^ edizione del torneo Paolo mazza è entrata nella fase cruciale: il martedì 28 e mercoledì 29 maggio si giocheranno proprio al "mazza" le semifinali delle categorie Allievi, Giovanissimi ed Esord ... lospallino

Mantova, "Panchina d'Argento" per mister Possanzini - Mantova, "Panchina d'Argento" per mister Possanzini - Settimana di impegni per Mister Davide Possanzini prima delle (anche per lui) meritate vacanze. Si comincia oggi a Treviglio (BG) dove riceverà il premio ... tuttomantova