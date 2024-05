Calcio Eccellenza Lazzate non molla | si riparte da Fedele

(Di martedì 28 maggio 2024) A meno di una settimana dall’eliminazione dalla corsa verso la Serie D per mano del Magenta, l’Ardorcomunica la sua intenzione di proseguire il rapporto con Ferdinando. Lo aveva detto il mister all’indomani dall’eliminazione, che entro il termine della settimana si sarebbe incontrato con la società per definire il suo futuro. Che sarà ancora nelle Groane alla guida della compagine gialloblù che con lui in panchina ha stabilito il record di punti in campionato, superando anche un turno dei playoff. Da agosto sicon lo stesso condottiero a caccia del bersaglio grosso. "È andata esattamente come nel 2023, quando a luglio ci siamo seduti per la prima volta intorno a un tavolo, io e la società. Stessa unione d’intenti e stessi obiettivi da raggiungere insieme.

