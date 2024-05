Calcio | amarcord Galliani ‘Berlusconi mai imposto formazioni una balla dei comunisti?’**

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Era irresistibile la tentazione di dare consigli tattici ai suoi allenatori. Ma l’interferenza di Silvio Berlusconi, presidente e proprietario del Milan finiva lì. Non ha maiun giocatore, né dettato la formazione che doveva andare in campo. “Questa storia che Silvio faceva lui la formazione è totalmente inventata, non ha mainulla”, ha assicurato Adriano, una vita al fianco del Cavaliere, ben 43 anni, di cui la maggior parte in rossonero come amministrato delegato del club e fido consigliere, specializzato nello scouting-acquisto di campioni last-minute. Ospite d?eccezione, ieri sera all?Auditorium di Merate, insieme a Letizia Moratti (candidata di Fi alle europee nel Nord-Ovest) della Fondazione ‘Costruiamo il futuro’ presieduta dal leader di ‘Noi Moderati’ Maurizio Lupi,, ha parlato del Milan degli anni d?oro in occasione della presentazione del libro su Berlusconi ‘Una battuta, presidente’, scritto dai giornalisti parlamentari Vittorio Amato e Giovanni Lamberti (Marlin editore).

