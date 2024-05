Calci il 5x1000 donato al Comune sarà destinato al Contributo Affitto

(Di martedì 28 maggio 2024)(Pisa), 28 maggio 2024 - L’amministrazione comunale dirinnova l’appello, rivolto a tutte le cittadine ed i cittadini della Valgraziosa, affinché al momento della dichiarazione dei redditi donino ilaldi. I proventi delsono destinati a misure sociali e quest’anno, come già l’anno scorso, saranno utilizzati per compensare l'azzeramento totale, deciso dall’attuale governo, delle risorse nazionali a sostegno delaffitti. Tutte le risorse che arriveranno da questo canale, dunque, saranno sommate a quelle comunali per incrementare al massimo il sostegno agli affitti. Una misura di aiuto importante che l'amministrazione comunale calcesana, contrariamente a quanto operato dal governo, ritiene necessario mantenere a beneficio di tutti i nuclei familiari a basso reddito sui quali grava il pagamento del canone di locazione per l’abitazione di residenza.

