Calci e insulti al carabiniere In cella quattro anni dopo

(Di martedì 28 maggio 2024) Sconterà un anno di carcere a Brescia una quarantenne di Soresina protagonista di un rocambolesco episodio nel febbraio 2020. Una pattuglia dell’Arma di Soresina era intervenuta in un supermercato perché due persone avevano rubato merce ed erano scappate. Dalle immagini delle telecamere i militari avevano riconosciuto gli autori del furto, un uomo e una donna che erano stati rintracciati poconei pressi della stazione ferroviaria. Quando i carabinieri si sono avvicinati i due, entrambi ubriachi, li avevano minacciati. Poi la donna aveva spinto uno dei militari, colpendolo con uno e insultandolo più volte. Sul posto era arrivata un’altra pattuglia e la donna era stata bloccata e ammanettata. Nel frattempo l’uomo era intervenuto spingendo un militare, ma anche lui era stato fermato.

