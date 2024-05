Calabria terremoto | ancora un’altra scossa Sentita distintamente

(Di martedì 28 maggio 2024) Unadiè stata registrata, dai sismologi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 16:22. Laha avuto una magnitudo di 3.1 e l’epicentro è stato localizzato a circa 6 km a est del comune di Umbriatico nel crotonese. Laè stataavvertita dalla popolazione anche nei comuni limitrofi di Carfizi, Cirò, Melissa, Crucoli, Strongoli e Verzino ed è avvenuta ad una profondità di 27 km. Non vengono segnalati al momento danni a cose o persone. La zona interessata dal sisma è la stessa che 3 giorni fa ha visto verificarsi unamolto più forte di magnitudo 4.0, con epicentro sempre tra i comuni di Cirò, Crucoli, Melissa, Carfizzi e Umbriatico. L'articolo proviene da The Social Post.

